domingo 26 julio 2026

Grave vuelco en un camino rural: un hombre sufrió fracturas en el tórax y quedó internado

El conductor de una camioneta Ford Ranger perdió el control del vehículo y volcó sobre un camino de ripio en el departamento Victoria. La víctima, de 63 años, sufrió lesiones graves y fue hospitalizada.

Un grave vuelco en el departamento Victoria dejó como saldo a un hombre de 63 años con lesiones de consideración, luego de que perdiera el control de la camioneta que conducía sobre un camino rural.

El siniestro ocurrió alrededor de las 21 en la Ruta Nº 9, un camino de ripio ubicado a unos cinco kilómetros de la intersección con la Ruta Provincial Nº 11, en jurisdicción de Rincón Nogoyá Sur. Por causas que aún se investigan, una camioneta Ford Ranger despistó y volcó sobre la calzada.

Tras el aviso, personal policial y una ambulancia acudieron al lugar para asistir al conductor, domiciliado en la ciudad de Victoria.

Investigan la mecánica del accidente

El hombre fue trasladado al hospital local, donde los médicos le diagnosticaron una fisura en el tórax y tres fracturas de costillas, lesiones consideradas de carácter grave.

En el lugar del hecho trabajó personal de la División Policía Científica, que realizó las pericias accidentológicas para establecer cómo se produjo el vuelco. Las actuaciones fueron puestas en conocimiento de la Unidad Fiscal de turno, que interviene en la investigación.

Elonce

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