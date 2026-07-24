Trágico choque en la autovía Artigas: Confirmaron la identidad del remisero fallecido

Se trata de Fernando José Fernández, de 50 años, quien conducía el Fiat Siena gris y perdió la vida en el lugar del siniestro. Los cuatro ocupantes de la camioneta involucrada, una familia de La Plata, fueron trasladados al hospital Centenario con heridas leves.

Un choque sobre la Ruta 14, en el kilómetro 63 -a metros del camino a Palavecino-, terminó con la vida de un remisero de Gualeguaychú y dejó a una familia platense con heridas de distinta consideración.

El siniestro se produjo antes del mediodía entre el vehículo que conducía la víctima y una camioneta Volkswagen Amarok negra que circulaba con una familia a bordo con destino a La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires.

El hombre fallecido fue identificado como Fernando José Fernández, de 50 años, que prestaba servicios a una empresa de remises de la ciudad. Su cuerpo fue hallado sin vida a metros del auto, tras descender para revisar una presunta falla mecánica que lo obligó a detenerse en la banquina derecha, en sentido a Buenos Aires.

El otro rodado, una Volkswagen Amarok, era conducido por Javier Horacio Rohringer, de 39 años, domiciliado en La Plata, provincia de Buenos Aires. Lo acompañaban su esposa, María Valentina Briones de 41 años, y sus dos hijos menores, Gregorio de 5 años y María Consuelo de 3 años.

Por el fuerte impacto sobre la víctima y el lateral del Siena, la camioneta hizo un trompo y quedó sobre el carril lento pero en sentido a Concepción del Uruguay (Sur-Norte). Los cuatro ocupantes de la camioneta fueron trasladados al Hospital Centenario por el nosocomio local con lesiones. R2820