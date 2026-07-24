viernes 24 julio 2026

Nuevo choque trágico en la autovía Artigas: Un hombre perdió la vida

Se trató de un impacto por alcance entre una camioneta y un auto y, lamentablemente una persona murió y cuatro heridos.

Cerca del mediodía, se produjo un choque por alcance entre dos vehiculos sobre la ruta nacional 14, en el kilómetro 63 en sentido a Buenos Aires, con un muerto y cuatros personas heridas.

Según confirmaron fuentes de la Jefatura Departamental, se trató de un impacto entre una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba desde Gualeguaychú hacia Buenos Aires y, aparentemente, al querer pasar un camión habría perdido el control e impactó contra un auto Fiat Siena que pertenece a una empresa local de remises y se encontraba sobre la banquina, aparentemente con desperfectos mecánicos.

Lamentablemente, la camioneta golpeó en el lateral del conductor del remis que murió por el impacto.

Por su parte, los cuatro ocupantes de la camioneta fueron traslados a la Guardia Médica del Hospital Centenario. Se trata de un hombre y una mujer y dos menores para evaluar el carácter de las lesiones.

Hacia el lugar se movilizaron dos ambulancias del Servicio de Emergencias Prehospitalarias 107 del Centenario y dos dotaciones de Bomberos Voluntarios Gualeguaychú.

A su vez, interviene personal de la Comisaría Séptima y de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial, confirmaron.

R2820

Trágico choque en la autovía Artigas: Confirmaron la identidad del remisero fallecido

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