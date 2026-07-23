Ruta 39: Automovilista de San Justo debió ser rescatado tras choque frente al hipódromo uruguayense

Personal policial de Comisaría Cuarta y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay con dos unidades, debieron acudir este jueves alrededor de las 20:30 a la zona del Hipódromo, sobre ruta Provincial 39 a raíz de un grave siniestro vial.

En primer momento trascendió que se trataría de un vuelco de la carga de camión que afectó a otros vehículos quedando una persona atrapada, la cual fue finalmente rescatada, asistiendo al lugar también una unidad de Vida Emergencias.

Fuentes señalaron que un camión cargado con hierros (por causas que se trataban de establecer), perdió parte de su carga, que cayó en la ruta provocando que los elementos que llevaba impactaran al menos en un auto que provenía de San Justo en el cual se incrustó en el frente, sin llegar a herir al conductor.

Esperamos información oficial sobre lo sucedido, trascendiendo que se busca al camión involucrado que al parecer se retiró del lugar a aparentemente sin percatarse su conductor de lo sucedido y por el riesgo que siga perdiendo carga.ADELANTO

Crédito: 03442

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