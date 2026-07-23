Tiempo en Entre Ríos: anuncian precipitaciones para una zona de la provincia

La semana finalizará con nubes y posibles inestabilidades. Se anuncia que las temperaturas máximas rondarán los 18 grados. Así estará el tiempo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que la semana finalizará con cielo mayormente cubierto en la provincia. En esa línea, se anuncian inestabilidades en el sur de la provincia. Para el lunes y martes de la próxima semana se anuncian nuevas precipitaciones.

Así estará el tiempo este viernes

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 10 grados y la máxima alcanzará los 18 grados. En la capital y alrededores se anuncia cielo mayormente nublado con neblinas durante la madrugada.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 11 grados y una máxima de 18 grados. Allí también se prevé un viernes con cielo mayormente cubierto.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 17 grados. En estas localidades se pronostica cielo nublado con lloviznas por la tarde. Ahora

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