Abigeato en el dpto. Uruguay: Allanamiento por la faena clandestina de un vacuno

El operativo arrojó resultado positivo tras el secuestro de prendas ensangrentadas, herramientas de corte, cortes vacunos y plantines de cannabis. Un hombre de 32 años fue identificado y quedó supeditado a la causa.

Según se confirmó a Génesis24, un procedimiento concretado en la tarde de este miércoles por personal de la Comisaría de Basavilbaso, con la colaboración de la Brigada de Abigeato del Departamento Uruguay, permitió avanzar sustancialmente en el esclarecimiento de un hecho de abigeato.

La causa, tramitada ante la Fiscalía Auxiliar del Dr. Juan Pablo Giles a raíz de la faena ilegal de una vaca raza inglesa en un predio del Acceso Colonia N° 2, derivó en una orden de registro emitida por el Juzgado de Garantías N° 1 a cargo de la Dra. Alejandrina Herrera.

El allanamiento se ejecutó en una finca ubicada sobre calle Kaplan, entre Mitre y 9 de Julio, donde se notificó a una joven de 27 años. La requisa arrojó resultado positivo, procediéndose al secuestro formal de:

Una remera con manchas rojizas similares a sangre.

Un serrucho con restos de grasa y elementos pilosos.

Una faca de fabricación casera de 51 centímetros de largo.

Siete plantines de Cannabis Sativa.

Asimismo, los efectivos constataron y documentaron fotográficamente el hallazgo de restos de tres patas descarnadas de animal vacuno.

Durante el desarrollo de la diligencia se hizo presente en el lugar un sujeto de 32 años, presunto involucrado en el hecho, quien fue trasladado a la Jefatura Departamental para su correcta identificación en la Sección Antecedentes, quedando posteriormente en libertad supeditado a las actuaciones judiciales.

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