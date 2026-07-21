Concepción del Uruguay: Tras allanamiento, identifican a posible ladrón de motos

Un minucioso trabajo de la División Policía Científica resultó clave para esclarecer el hecho delictivo sufrido días atrás por una ciudadana de 34 años, a quien un delincuente le haría sustraído su motocicleta en la zona de Avenida Rodríguez Artusi y Maestro Alberdino.

Según se confirmó a Génesis24, tras la recuperación del rodado —una Honda Wave que había sido abandonada en un descampado detrás del barrio privado La Soñada—, los peritos notaron que la moto había sido pintada recientemente en algunas de sus partes. En una labor exhaustiva sobre la pintura fresca, el personal especializado logró levantar una huella dactilar que permitió individualizar al presunto autor del atraco.

Con la prueba científica en mano, el Juzgado de Garantías a cargo del Dr. Gustavo Díaz libró una orden de allanamiento para un domicilio ubicado en calle Paraíso. El operativo se concretó este martes a las 08:30 horas con la irrupción del Grupo de Operaciones Especiales y efectivos de la División Investigaciones.

En la finca se notificó de la medida judicial a un hombre mayor de edad y se procedió al secuestro de un teléfono celular Samsung J2 Prime de interés para la causa.

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