martes 21 julio 2026

Instan a municipios a capacitarse ante la llegada del fenómeno de El Niño

A través de Defensa Civil de la provincia se convoca a municipios y comunas a participar del Ciclo de Conferencias Grypc: El Servicio Hidrografía Naval y sus aportes a la gestión de riesgos. La formación estará a cargo de la Agencia Federal de Emergencia.

Se trata de un ciclo de jornadas de formación destinada a referentes de las defensas civiles municipales y locales, con el objetivo de brindar herramientas que permitan mitigar los riesgos y las implicancias que puede traer el fenómeno de El Niño a la provincia de Entre Ríos.

La jornada comenzará el 22 de julio del corriente año de 9 a 11. Para participar, los municipios deberán inscribirse a través del siguiente formulario: https://forms.gle/cdac322jZwcc8obg8

Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))
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