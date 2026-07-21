Instan a municipios a capacitarse ante la llegada del fenómeno de El Niño

Se trata de un ciclo de jornadas de formación destinada a referentes de las defensas civiles municipales y locales, con el objetivo de brindar herramientas que permitan mitigar los riesgos y las implicancias que puede traer el fenómeno de El Niño a la provincia de Entre Ríos.

La jornada comenzará el 22 de julio del corriente año de 9 a 11. Para participar, los municipios deberán inscribirse a través del siguiente formulario: https://forms.gle/cdac322jZwcc8obg8