Instan a municipios a capacitarse ante la llegada del fenómeno de El Niño

A través de Defensa Civil de la provincia se convoca a municipios y comunas a participar del Ciclo de Conferencias Grypc: El Servicio Hidrografía Naval y sus aportes a la gestión de riesgos. La formación estará a cargo de la Agencia Federal de Emergencia.
Se trata de un ciclo de jornadas de formación destinada a referentes de las defensas civiles municipales y locales, con el objetivo de brindar herramientas que permitan mitigar los riesgos y las implicancias que puede traer el fenómeno de El Niño a la provincia de Entre Ríos.
La jornada comenzará el 22 de julio del corriente año de 9 a 11. Para participar, los municipios deberán inscribirse a través del siguiente formulario: https://forms.gle/cdac322jZwcc8obg8