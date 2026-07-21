Volcó de un camión cargado con vacunos

Siendo las 22.00 de este lunes, personal de la Comisaría de Gobernador Maciá (Dpto. Tala), fue alertado sobre un accidente de tránsito en la Ruta Provincial Nº 6 a la altura del km. 151.

En el lugar los uniformados constataron el despiste y vuelco de un camión Scania con semirremolque que estaba al mando de un hombre de 48 años, oriundo de Santa Fe, el cual transportaba animales vacunos (32 terneros y 3 novillos).

A causa del siniestro vial el chofer de la unidad fue trasladado hacia el “Hospital Falucho” de la localidad maciaense presentando hasta el momento lesiones leves. En tanto, se determinaba la cantidad de los bovinos muertos.

Mientras que efectivos de las dependencias policiales de Guardamonte y Durazno, junto a los equipos de la Dirección Gral. de Prevención de Delitos Rurales-Brigada y de la Dirección Gral. Prevención y Seguridad Vial, trabajaron en el sector, para asistir al tránsito.

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