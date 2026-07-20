Concepción del Uruguay: Se derrumbó un muro exterior del Cementerio Municipal

Se derrumbó un muro exterior del Cementerio Municipal de Concepción del Uruguay, el desprendimiento ocurrió sobre Sansoni, a metros de la esquina con calle Tóffalo. Personal municipal trabajó rápidamente para asegurar el sector y evitar riesgos para peatones y vehículos.

Se trata de un sector del muro perimetral del Cementerio Municipal donde ya estaba prevista una obra integral de recuperación, obra que ya se encontraba licitada y adjudicada, y cuya puesta en valor comenzará en el día de mañana martes.

En la madrugada parte de esa pared cedió y personal municipal procedió a acordonar el lugar y comenzó la colocación de media sombra como cerramiento provisorio, con el objetivo de impedir el acceso al sector afectado mientras se llevó a cabo una reunión con la empresa a cargo de la obra prevista para adelantar el inicio de los trabajos planificados, tras lo cual se confirmó que este mismo martes se realizará el comienzo de los trabajos.

No hubo personas lesionadas ni daños a vehículos como consecuencia del derrumbe y se solicita a los vecinos circular con precaución por el sector durante el desarrollo de la obra de puesta en valor del muro perimetral del Cementerio.

Paralelamente, desde el Cementerio Municipal comenzaron los procesos de notificación a los familiares, para proceder al traslado y reubicación de los féretros que se encuentran alojados en el sector que debe ser intervenido para la obra mencionada.

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