Cientos de peregrinos caminaron en honor a Nuestra Señora de Schoenstatt

En una muestra de fe inquebrantable, cientos de fieles participaron de la tradicional Peregrinación ConcePro en honor a Nuestra Señora de Schoenstatt.

Debido a las condiciones climáticas y al estado de los caminos, la organización debió modificar el trayecto habitual.⁣

Bajo el lema «Con María anunciamos el amor de Dios» el pasado sábado 18 de julio la columna de peregrinos partió desde San Justo en horas del mediodía, sumando en el camino a las comunidades de Caseros y Herrera. Al llegar a Pronunciamiento, fueron recibidos con entusiasmo por los peregrinos de San Cipriano.⁣

El emotivo encuentro culminó con la celebración de la Santa Misa en la capilla San José, presidida por el obispo diocesano, Monseñor Héctor Zordán. Durante la celebración, se vivieron momentos de profunda espiritualidad: un grupo de fieles selló su Alianza de Amor con la Virgen y se coronó a una de las imágenes como Reina de las Misiones.

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