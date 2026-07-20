Con huelga de los gremios docentes, reinicia el ciclo lectivo en la provincia

El secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) Seccional Paraná, Manuel Gómez, informó una alta adhesión al paro en toda la provincia y planteó que el reclamo salarial y contra la reforma previsional continuarán si el gobierno «no cambia su percepción de la situación de la docencia».

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Gómez aseguró que durante la mañana el paro “está teniendo un nivel importante de adhesión y se va replicando en el departamento Paraná; estamos oscilando en promedio, entre un 80 y un 85% de adhesión en el turno mañana, por lo tanto, esto da cuenta de que lo que está reclamando nuestro sindicato tiene que ver con lo que realmente está planteando la docencia entrerriana y en particular la docencia del Departamento Paraná que es una discusión sobre nuestro salario porque no terminamos de tener una respuesta acorde a la demanda que estamos planteando de parte del gobierno provincial”.

Respecto del obstáculo que significa el descuento del día de paro, planteó que “obviamente trabajamos férreamente en el sostenimiento de la medida de parte de nuestro sindicato, sosteniendo desde el principio de año, y a partir de este no acuerdo que tenemos con el gobierno provincial, medidas de fuerza, que se viene haciendo la medida de lo que la docencia puede sostener. Acá siempre también está la discusión de cuántos son los días o la cantidad de días de paro que se debería hacer para ser escuchado, pero en realidad el mensaje está dado. Eso se ve en el alto índice de adhesión e inclusive en aquellos docentes que terminan yendo por una cuestión economicista de cálculo por la presunción del descuento que le pueden aplicar, pero que está adherido al reclamo que se está haciendo”.

“Para nosotros esto es muy importante y nos pone en una consideración ante la sociedad distinta, porque acá no hay un discurso de que es un sindicalismo que está de paro por una cuestión antojadiza. Acá sobran los motivos, sobran los reclamos que estamos poniendo sobre la mesa de por qué el docente en Entre Ríos está fluctuando entre la línea de la indigencia y la pobreza, y esto es lamentable pensando en un modelo de sociedad que ha olvidado al sector de los trabajadores de educación en lo que tiene que ver con lo salarial. Y ni hablar con otras aristas que tienen las condiciones laborales de la docencia, como el tema de la infraestructura, el tema del sistema previsional entrerriano, y un montón de temas que se van conjugando en lo que son las condiciones nuestras y en lo puntual de lo salarial, en un año que viene siendo para el olvido en cuanto a lo que viene siendo la pérdida del poder adquisitivo. Es una pérdida que la podemos medir con el proceso inflacionario en nuestro país, que ronda en el 18,6% si tomamos diciembre del 2025, donde no tuvimos recomposición, y frente a lo cual solamente tuvimos una propuesta en mayo de un 3,5% que lo cobramos ahora en junio. Por lo tanto, toda esta situación de desfasaje salarial, calculamos que hay una pérdida acumulada que oscila entre un 14% y un 16% de pérdida en este primer semestre de este año. Ni hablar de lo que fueron etapas anteriores, donde se venía atrás de la inflación, pero se consolidaba la pérdida del poder adquisitivo”, analizó.

Ante ello, advirtió que “esta proyección de pérdida del poder adquisitivo es insostenible, el bolsillo de los trabajadores no puede sostener la subsistencia mínima, por eso este nivel de endeudamiento y estos indicadores que se conocieron en estos días en relación a los refinanciamientos que se están planteando a la entidad bancaria, justamente porque el salario ha dejado de hacer previsible la vida misma para un trabajador”.

Describió ante este escenario que “los docentes subsisten vendiendo gastronomía, muchos docentes se están dedicando también sobre el fin de semana o sobre su jornada a contra turno, a generar algún tipo de producto comestible que pueda ser comercializado; en otro caso, trabajando también en comercios, adecuando los horarios, y todo esto detrimento de lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje. Obviamente que también esta situación de los doble turno que siempre existió en nuestro sistema, hoy se ha profundizado y complejizado porque hasta inclusive con doble turno se recurre a tener otro tipo de ingresos de los más variados: desde cuidado de adultos mayores, de niños, el manejo de aplicaciones de transporte, elaboración de gastronomía, reventa de ropa, y un sinfín de actividades que obviamente no lo quieren hacer por una cuestión placentera, sino que tiene que ver con una cuestión de subsistencia y de tener otro tipo de ingresos que acompañe el salario docente”.

En este marco, reclamó que “esta situación tiene que ser asimilada por el gobierno provincial, por el gobernador Rogelio Frigerio, por todo su gabinete, para ver cómo revierten esta situación, porque para eso fueron electos, para eso plantearon en campaña que la educación era una referencia importante y que lo salarial, supuestamente, no iba a ser un tema de debate, pero sin embargo a la hora de verlos en la gestión están haciendo agua en esta temática”.

Consultado por la expectativa respecto de futuros diálogos y solución al conflicto, Gómez afirmó que “en esto estamos con distintas apreciaciones del proceso, porque, por un lado, uno puede reivindicar la instancia de la paritaria en ser convocados en esa manifestación de interés de querer salir para adelante de esta situación de conflicto y cuando arranca la paritaria nos encontramos con propuestas que ni siquiera son puestas a consideración por la docencia porque están muy lejos de lo que viene siendo la pérdida del poder adquisitivo. Entonces, si no hay una reversión y una seriedad en el trabajo sobre la paritaria es muy difícil pensar un escenario que no sea de conflicto en lo que queda de este año, si no hay un cambio en la percepción que tiene el gobierno provincial sobre la situación que está pasando la docencia entrerriana, que estamos referenciándola en las condiciones laborales”.

“Hay temas de los que no se habla, pero también tienen que ver en esto como el funcionamiento de los comedores escolares, que es otro de los temas que nos preocupa, el tema del transporte. Es una situación de la que no termina de dar cuenta el Estado provincial, para darle las garantías suficientes al docente que le permitan desenvolverse en su labor o en su jornada, y es lo que hace que nosotros estemos en esta dinámica conflictiva que nos mantiene anunciando jornadas de paro, justamente porque necesitamos ser escuchados y que el gobierno provincial, cuando convoque a una paritaria, lo haga para generar propuestas que a corto o mediano plazo planteen una salida y una proyección que revierta esta situación, porque si no lo hace va a ser muy difícil pensar en una salida de lo que estamos planteando”, aseveró.

Sobre la continuidad del plan de lucha, confirmó que “tras la jornada de paro de hoy, por la cuestión previsional mañana volvemos con el acampe frente de Casa de Gobierno ante el tratamiento de la reforma en lo que sería la instancia de la Cámara de Diputados y, seguramente, tendremos pronto un Congreso en donde definiremos cómo seguimos en la articulación de las 17 seccionales para mantener el reclamo de lo salarial y el planteo que venimos haciendo sobre el sistema previsional en base a acciones concretas que seguiremos sosteniendo”.

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