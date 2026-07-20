martes 21 julio 2026

Concepción del Uruguay: Dos automóviles colisionaron bajo la lluvia

Choque entre dos vehículos generó complicaciones en el tránsito bajo la lluvia en Concepción del Uruguay.

Dos automóviles protagonizaron un siniestro vial durante la tarde de este lunes en la intersección de Rivadavia y Almafuerte, en Concepción del Uruguay, en momentos en que una intensa llovizna afectaba la circulación en la ciudad.

De acuerdo con la información disponible, por motivos que aún no fueron determinados, ambos vehículos colisionaron y quedaron detenidos sobre la calzada, obstruyendo parcialmente el tránsito en ese sector.

Hasta el momento no se difundió información oficial sobre las circunstancias del hecho. No obstante, según manifestaron testigos que presenciaron el accidente, no hubo personas lesionadas y únicamente se registraron daños materiales en los rodados.

Fuente: Fabio Moscatelli | Foto: A. D.

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