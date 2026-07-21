Violento choque entre dos camiones sobre Ruta 39

Este martes, en la madrugada, aproximadamente a las 2:30, se registró un siniestro vial de importantes proporciones sobre la Ruta Provincial Nº 39, cuando, por causas que se tratan de establecer, colisionaron dos vehículos de carga.

El hecho ocurrió en el tramo comprendido entre el alto a nivel y el acceso a Basavilbaso por Colonia Nº 2.

Uno de los camiones, proveniente de Urdinarrain y cargado con productos de limpieza, circulaba en sentido Oeste-Este.

En tanto, el otro rodado, perteneciente a una empresa local y que transportaba pollos faenados, lo hacía en sentido contrario, de Este a Oeste.

Como consecuencia del violentísimo impacto, ambos vehículos sufrieron importantes daños materiales.

Los conductores debieron ser trasladados al hospital «Sagrado Corazón de Jesús» de Basavilbaso para ser asistidos por el personal médico.

Afortunadamente, tras los estudios correspondientes, se descartó que presentaran lesiones de gravedad.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía, Bomberos Voluntarios y personal del servicio de emergencias, quienes asistieron a los involucrados y realizaron las tareas necesarias para garantizar la seguridad en la zona.

Debido a la magnitud del siniestro y a la gran cantidad de elementos que quedaron esparcidos sobre la calzada a raíz del impacto, el tránsito permaneció asistido durante aproximadamente 40 minutos, hasta que se completó la limpieza de la ruta y fue restablecida la circulación con normalidad.

FM Riel Basavilbaso