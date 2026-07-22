Concepción del Uruguay: Motociclista sufrió lesiones graves tras ser colisionado por automovilista que se dio a la fuga

El pasado lunes a las 12 horas, un motociclista resultó gravemente lesionado al ser colisionado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga y es buscado por la Policía de Entre Ríos.

El lamentable y repudiable incidente se produjo en la esquina de avenida Ricardo Balbín y calle Ravena, donde un automóvil color blanco colisionó violentamente contra la motocicleta Yamaha Crypton de color azul que era conducida de este a oeste, por un hombre de 52 años y continuó su marcha sin prestarle asistencia médica, escapando por Balbín rumbo al oeste.

La Policía no aportó datos sobre el siniestro, pero trascendió que habría datos sobre el rodado involucrado.

Como consecuencia del violento choque, el motociclista fue trasladado al hospital Urquiza, donde se constató que sufrió fractura clavecilla derecha y fracturas del cúbito y radio del brazo izquierdo, por lo que quedó internado para ser sometido a intervenciones quirúrgicas de complejidad.

Pedido de colaboración a los vecinos

Ante la gravedad de la situación, los familiares solicitaron al conductor que se presente de forma voluntaria.

Al mismo tiempo, apelaron a la solidaridad de la comunidad para revisar cámaras de seguridad privadas o comerciales de la zona de avenida Balbín y alrededores que hayan podido captar el paso del rodado.

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