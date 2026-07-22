La Corte Electoral de Paysandú rechazó llamar a plebiscito por la instalación de la planta de HIF Global

La Corte Electoral resolvió por unanimidad declarar improcedente la iniciativa promovida por “Paysandú por un Uruguay Soberano UPM2 No” para convocar a un plebiscito departamental contra la instalación de la planta de HIF Global frente a Colón.

Quienes conforman la Corte entendieron que el asunto corresponde a la competencia nacional, por lo que no analizó la validez de las adhesiones presentadas. Por su parte, la organización anunció que recurrirá la decisión cuando acceda al texto completo de la resolución.

Leonardo Belassi, integrante de la ONG, cuestionó duramente la resolución: “Sin tener aún el original de la declaración o resolución que sacó la Corte Electoral, seguimos afirmando que ha perdido todo tipo de independencia como institución y le está haciendo los mandados al partido que gobierna y a la oposición mayoritaria”.

Belassi también criticó el tiempo que demoró el organismo en pronunciarse. “Se tomó más de un mes para contestar si se ponían a verificar las firmas o no”, afirmó.

El dirigente señaló que las primeras conclusiones de la organización se basan en las explicaciones brindadas públicamente por el ministro de la Corte Electoral, José Korzeniak, debido a que todavía no disponen del texto de la resolución.

El Telégrafo