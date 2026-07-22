La Justicia podría decretar la quiebra de Granja Tres Arroyos

La situación judicial de Granja Tres Arroyos, la principal empresa del sector avícola en la Argentina, se complica cada vez más.

En las últimas horas, el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 21 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Germán Páez Castañeda, intimó a la firma a presentarse y ejercer su defensa en un plazo de cinco días hábiles una vez notificada, en el marco del pedido de quiebra impulsado por Prevención ART S.A.

Este expediente (COM 10818/2026), que tramita en la Secretaría N° 42, representa la presentación de mayor envergadura económica entre los reclamos que enfrenta la compañía, indicó Agenda Regional.

La notificación formal se concretará al finalizar la feria judicial de invierno, momento en el que la querellante girará la cédula correspondiente por el sistema digital del Poder Judicial.

Si la empresa no comparece o no logra desestimar el planteo, la Justicia podría decretar su quiebra.

El proceso judicial profundiza la extrema incertidumbre que se vive en Concepción del Uruguay y la región.

Tras meses de recortes y pagos fragmentados, a fines de mayo de 2026 la empresa decidió cerrar por tiempo indeterminado su emblemática planta de Entre Ríos, dejando sin actividad a cerca de 1.000 trabajadores.

Tras casi dos meses con las puertas cerradas, los empleados continúan sin cobrar la totalidad de sus haberes adeudados ni contar con garantías sobre la continuidad laboral.

Fuente: Andrea Pacinelli

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