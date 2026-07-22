Convocatoria abierta para el “Encuentro de Teatro Caseros 2026”

El Área de Cultura, Turismo y Deporte de la Municipalidad de Caseros abre la convocatoria para elencos o grupos de teatro de todas las edades de la región, la provincia y el país que quieran participar del Encuentro de Teatro Caseros 2026 “Edición Primaveral” que se llevará adelante los días 26 y 27 de septiembre del 2026 en el Centro Cultural “Margarita Thea”.

Las inscripciones se realizan hasta el viernes 14 de agosto de 2026 a través del siguiente formulario: https://forms.gle/ 9xXEJBJq2mmcKyKSA

Las bases y condiciones del Encuentro de Teatro pueden descargarse en el siguiente enlace: https://bit.ly/4gLmCCt

Este encuentro es una propuesta que busca celebrar el Mes del Estudiante mediante un espacio de intercambio artístico donde niños, adolescentes, jóvenes y adultos compartan el escenario y vivan el teatro como una experiencia colectiva.

Esta edición estará especialmente orientada a espectáculos para toda la familia, promoviendo la participación de nuevos públicos y fortaleciendo el intercambio cultural entre elencos de diferentes localidades.

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