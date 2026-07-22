Reforma previsional: Diputados inició el debate y comenzó el tratamiento en comisiones

La reforma previsional comenzó su tratamiento en la Cámara de Diputados con la presencia de gremios y una carpa docente frente a la Legislatura. El oficialismo anticipó que escuchará todas las voces, aunque consideró acotadas las posibilidades de modificar el proyecto.
Reforma previsional comenzó este miércoles su recorrido en la Cámara de Diputados de Entre Ríos, donde el proyecto de ley de «Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional» tomó estado parlamentario y fue girado a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión y Seguridad Social. La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado y es cuestionada por la mayoría de los gremios provinciales.
Mientras en el recinto se formalizaba el ingreso del expediente, frente a la Legislatura una carpa docente instalada por Agmer reflejó el rechazo sindical a la propuesta impulsada por el Poder Ejecutivo. Además, representantes del gremio siguieron la sesión desde las gradas del recinto.
Concluida la sesión especial, el tratamiento comenzó este mismo miércoles por la tarde con una ronda de exposiciones de distintos sectores convocados por las comisiones legislativas. El debate continuará este jueves con nuevos invitados vinculados al Poder Ejecutivo y otras instituciones.
Comenzó la etapa de análisis en comisiones
El diputado provincial Bruno Sarubi explicó a Elonce que la jornada marcó el inicio formal del análisis legislativo de una de las iniciativas más importantes del año para la administración provincial. «Hoy, se desarrolló una sesión especial donde tomó estado parlamentario el proyecto de ley venido en revisión de la Cámara de Senadores, y esta tarde, arranca el tratamiento en comisiones«, indicó.
El legislador detalló que el expediente fue remitido a las comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Previsión y Seguridad Social, donde comenzarán a exponerse las distintas posiciones sobre la reforma. Entre los convocados para la primera jornada figuran representantes gremiales y el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat.
Sarubi remarcó que el objetivo será escuchar los diferentes planteos antes de avanzar con el dictamen. «Van a venir diferentes gremios de la provincia. También va a estar el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat, donde vamos a escuchar diferentes voces con sus diferentes matices«, sostuvo.
Debate abierto y transmisión en vivo
El legislador oficialista señaló que durante las reuniones los diputados de todos los bloques podrán intercambiar opiniones con los invitados y plantear consultas sobre el contenido del proyecto.
Además, destacó que el tratamiento será público. «Va a ser transmitido en vivo las comisiones, así que los entrerrianos, a través de la página de YouTube de la Cámara de Diputados, van a tener la posibilidad de seguir el tratamiento de esta ley tan importante para la provincia«, afirmó a Elonce.
Respecto del cronograma previsto, explicó que este miércoles las reuniones se extenderán durante toda la tarde hasta finalizar la lista de expositores convocados.
Para este jueves, en tanto, ya está confirmada una nueva jornada de trabajo desde las 8.30 con representantes del Poder Ejecutivo provincial, magistrados, el fiscal de Estado y entidades intermedias, aunque no se descarta que posteriormente se convoquen nuevas reuniones de comisión si se considera necesario ampliar las consultas.
Oficialismo ve limitadas las posibilidades de cambios
Consultado sobre la posibilidad de introducir modificaciones al proyecto, Sarubi consideró que el texto ya atravesó una instancia de revisión importante durante su tratamiento en el Senado.
El diputado recordó que en la Cámara alta participaron numerosos gremios y actores vinculados al sistema previsional, cuyas observaciones derivaron en cambios respecto de la propuesta original enviada por el Ejecutivo.
«Hubo una instancia de diálogo muy grande en la Cámara de Senadores, donde participaron un montón de actores, el Ejecutivo escuchó esas voces e hizo modificaciones importantes al proyecto original«, señaló.
En ese contexto, evaluó que las posibilidades de nuevos cambios en Diputados aparecen acotadas, aunque dejó abierta la puerta a eventuales ajustes si existiera consenso político y acuerdo con el Poder Ejecutivo.
«Entendemos que está bastante acotada esa posibilidad de cambios en la Cámara de Diputados, pero obviamente que si hay algo que sea realmente necesario modificar y con consenso con el Poder Ejecutivo, se hará; si no, se avanzará con esta media sanción«, expresó.
El PJ pidió otro giro y Agmer siguió la sesión
Durante la sesión, la diputada oficialista Carola Laner solicitó que el proyecto fuera girado a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión y Seguridad Social, planteo que fue aprobado por el cuerpo.
Posteriormente, la presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Vilma Vázquez, convocó a desarrollar el debate con «prudencia», «responsabilidad» y «espíritu de servicio», al considerar que toda política pública debe reconocer el valor de cada persona y procurar el bien común de los entrerrianos.
Desde la oposición, la diputada Laura Stratta dejó constancia de que el bloque justicialista había solicitado incorporar también a la Comisión de Legislación General, al entender que la iniciativa modifica una ley vigente y requiere la intervención de ese ámbito legislativo. El planteo finalmente no prosperó.
Mientras tanto, representantes de Agmer acompañaron la jornada desde las gradas de la Cámara y mantuvieron la protesta instalada frente a la Legislatura, en continuidad con el rechazo que el gremio docente viene manifestando desde que el proyecto comenzó su recorrido parlamentario.
Consultado sobre cuándo podría volver el expediente al recinto para su votación, Sarubi indicó a Elonce que aún no existe una fecha definida, aunque estimó que el panorama podría aclararse tras las reuniones previstas para este jueves. De no surgir nuevos cambios en el cronograma, consideró que la iniciativa podría ser tratada en una próxima sesión de la semana entrante.