jueves 23 julio 2026

Concepción del Uruguay: Automóvil sofrió daños totales tras incendiarse

Se produjo este jueves en los primeros minutos de la madrugada un incendio de un vehículo en la vía pública que demandó la intervención de personal de Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay.

Fue cerca de la una de la madrugada en bulevar 12 de Octubre, esquina de calle Ravena.

Si bien no hubo información oficial, los daños fueron totales, pero no hubo personas lesionadas, tomando intervención personal de la Policía de Entre Ríos.

03443 – BVCDU

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