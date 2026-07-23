Informe especial: alerta por el crecimiento del consumo de drogas en niños y mujeres en Entre Ríos

Organizaciones sociales y profesionales de salud alertan desde hace tiempo sobre el incremento del consumo de sustancias ilegales. En Entre Ríos la situación se agrava por la cantidad de niños con problemas de adicción, la feminización del consumo y el aumento de bebés que nacen con síndrome de abstinencia.

A principios de julio, un informe de Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) mostró el trabajo que realiza el dispositivo “Vientos de Libertad”, dependiente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) en barrio Anacleto Medina de Paraná. Los testimonios de los referentes alertaban por un incremento de niños con problemas de consumo y advertían de casos concretos de chicos de 8 a 10 años que acceden a las drogas.

Ante ello, Cuestión de Fondo consultó a la experimentada especialista Karina Silva (Mat. Provincial 410), psicóloga, psicoanalista, doctora especializada en ciencias sociales, y con experiencia profesional vinculada a la atención de niños y jóvenes, y personas con capacidad de gestar. Silva fue directora de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos (2017-2018); fue presidenta del Colegio de Psicólogos de Entre Ríos, y docente-Investigadora Cat. IV (SPU). Cuenta con antecedentes en consultoría de organismos internacionales en el campo de la salud pública, con tareas de formulación, monitoreo, gestión y evaluación de programas sanitarios.

En la actualidad se desempeña como:

– integrante equipo salud mental Hospital Materno Infantil San Roque: atención de patologías graves de las infancias y adolescencias, actividades de coordinación del dispositivo de atención en salud integral y derechos sexuales, reproductivos y de genero)

– integrante del dispositivo de prevención de situaciones de violencia laboral y de género en el Hospital San Roque.

– docente en la Residencia de Salud Infanto Juvenil Hospital San Roque, invitada en la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental- RISAM

– docente de prácticas supervisadas- Orientación Psicoanalítica de FHAyCS- UADER

– ejerce como psicóloga de forma privada desde 1995

Karina Silva, psicóloga especializada en atención de niños y jóvenes, y personas con capacidad de gestar.

El consumo de drogas comenzó a considerarse como un problema de salud pública a raíz de la ley de salud mental promulgada en 2010 y reglamentada en 2013 en Argentina, y desde allí la atención de las adicciones va de la mano con la asistencia de la salud mental. Dos problemáticas altamente complejas de tratar y analizar.

La principal dificultad hoy está dada por el desborde de trabajo que presenta la atención primaria de la salud que desarrollan los CAPS (Centro de Atención Primaria de la Salud), conocidos comúnmente como Centros de Salud, que están en los barrios y son el primer bastión en los territorios. Y también la falta de una red que articule la atención de estos CAPS con los hospitales de mayor complejidad.

Entre los cambios significativos que muestran las estadísticas, se encuentra la fuerte inserción de la tecnología en la vida cotidiana y el uso constante de celulares y redes sociales, que por primera vez en 2025 los estudios comienzan a medir, como motivo de afectación a la salud mental. También comenzó a medirse ese año la adicción al juego y las apuestas on line.

En la entrevista con Cuestión de Fondo, Silva da un dato sumamente grave que es la feminización del consumo. Es decir, cada vez hay más mujeres con problemas de adicción y eso, en el hospital materno infantil se ve en aquellas jóvenes embarazadas que llegan para sus controles. Y la gravedad de esto no termina ahí, sino que continúa luego con el nacimiento de bebés afectados por esas drogas consumidas por las mamás y con problemas de abstinencia.

Análisis