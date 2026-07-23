jueves 23 julio 2026

Comenzaron a licitar tramos del Transporte Escolar Rural

El Instituto Becario inició un nuevo proceso licitatorio para adjudicar la totalidad de los recorridos que se prestan a través del Transporte Escolar Rural en la provincia.

Este servicio permite que 10.000 estudiantes puedan acceder a su educación en el marco de la ruralidad.

El director ejecutivo del organismo, Mariano Berdiñas, destacó que «desde el Instituto venimos trabajando fuertemente para llevar a cabo estos actos públicos, lo que nos permitirá darle el marco legal y los parámetros para trabajar los próximos años con los prestadores de servicio».

«El Transporte Escolar Rural es fundamental para garantizar la escolaridad de cerca de 10.000 estudiantes que residen y estudian en el marco de la ruralidad.

Con el Gobernador Rogelio Frigerio hemos trazado como prioridad la eficiencia y el correcto funcionamiento de este servicio en sus 187 tramos», dijo Berdiñas.

Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Portal Multimedia Líder en Noticias

Más de 30 años marcando la diferencia

Contáctenos: info@genesishd.net

SÍGUENOS EN REDES

LRM774 Génesis Multimedia © 1991