Secuestran computadoras y un celular en la Secretaría de Deportes por la causa del desvío de aportes

En el marco de la causa judicial que investiga el presunto desvío de aportes mediante la falsificación de firmas de autoridades en la Secretaría de Deportes de Entre Ríos, personal policial de la División Delitos Económicos de la Policía ingresó para secuestrar computadoras y un celular.
El procedimiento fue solicitado por el fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, Gonzalo Badano, quien tramita la denuncia que fue presentada el año pasado por el Ministerio de Desarrollo Humano.
La sospecha de irregularidades en el otorgamiento de fondos para deportistas de la provincia surgió en 2024, particularmente en Paraná. Las mismas autoridades hicieron las denuncias administrativas correspondientes y se informó la situación a la Fiscalía de Estado para los sumarios correspondientes. Hay al menos dos empleados de carrera bajo la lupa, por falsificar firmas para la aprobación de los aportes no reintegrables a allegados, familiares o conocidos.
Tal como publicó ANÁLISIS el año pasado, los hechos bajo investigación interna se enmarcan en el Programa Provincial “Desarrollo Deportivo, Educativo, Humano y Social”, que es el sucesor del anterior Programa “Entre Ríos Deportes, Iniciación, Formación y Recreación Deportiva”. Con el objetivo de apoyar a deportistas para sus actividades o viajes, o a instituciones deportivas para eventos o cuestiones edilicias, por ejemplo, se otorgan fondos no reintegrables de hasta 600.000 pesos para personas y 1.200.000 pesos para instituciones. En 2024 fueron unos 300.
El objetivo del programa es indiscutible, así como que la gran mayoría tuvo el destino para el que fueron consignados esos fondos públicos. No obstante, en noviembre del año pasado el secretario de Deportes Sebastián Uranga advirtió algo extraño en la documentación de algunos de esos aportes: su firma no parecía la misma, sino como si hubiese sido escaneada. Inmediatamente puso la situación en conocimiento de sus superiores y el área jurídica del Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos comenzó con la instrucción sumaria.
En total, aparecen hoy una decena de expedientes, acumulados en uno que está cerca de obtener el dictamen para ser enviado a la Fiscalía de Estado, donde se determinarán los hechos, así como las personas posiblemente responsables. Se habla de un hombre y una mujer que trabajan en la Secretaría de Deportes, quienes favorecieron a personas que no tienen nada que ver con la actividad deportiva declarada para haber recibido ese dinero. Luego, de encontrarse un delito, se pondrán los expedientes en conocimiento del Ministerio Público Fiscal para la investigación penal.
Los 10 expedientes en trámite aparecen del siguiente modo en el sitio del Gobierno donde se pueden buscar:
1. Nro. de Expediente: 3103539
Fecha de Inicio: 05/09/2024. Tramitado por: SEC. DE DEPORTES – MIN. DESARROLLO HUMANO – PODER EJECUTIVO. Asunto: S/APORTE ECONOMICO PARA EL ENTRENADOR C.C. DE LA ESCUELITA DE FUTBOL DEL BARRIO X EN EL MARCO DEL DECRETO 995/24 M.D.H
2. Nro. de Expediente: 312251. Fecha de Inicio: 10/10/2024. Tramitado por: SEC. DE DEPORTES – MIN. DESARROLLO HUMANO – PODER EJECUTIVO. Asunto: S/ APORTE ECONOMICO PARA LA DEPORTISTA S.A.A.J. DE LA DISCIPLINA PATIN ARTISTICO EN EL MARCO DEL DECRETO 9955/24 M.D.H.
3. Nro. de Expediente: 3179203. Fecha de Inicio: 29/01/2025. Tramitado por: SEC. DE DEPORTES – SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION – PODER EJECUTIVO. Asunto: SOL/ AUTORIZACION P/ LA MODIFICACION DE ELEMENTOS DE COMUNICACION VISUAL
4. Nro. de Expediente: 3126292. Fecha de Inicio: 17/10/2024. Tramitado por: SEC. DE DEPORTES – MIN. DESARROLLO HUMANO – PODER EJECUTIVO. Asunto: S/APORTE ECONOMICO PARA LA DEPORTISTA S.A.B., EN EL MARCO DEL DECRETO Nº 995/24.-
5. Nro. de Expediente: 3141140. Fecha de Inicio: 12/11/2024. Tramitado por: SEC. DE DEPORTES – MIN. DESARROLLO HUMANO – PODER EJECUTIVO. Asunto: S/APORTE ECONOMICO PARA LA DEPORTISTA S.R. DE LA DISCIPLINA HOCKEY EN EL MARCO DEL DECRETO N°995/24
6. Nro. de Expediente: 3212212. Fecha de Inicio: 07/04/2025. Tramitado por: SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION – PODER EJECUTIVO. Asunto: SECRETARIA DE DEPORTES PONE EN CONOCIMIENTO IRREGULARIDADES DETECTADAS EN EXPEDIENTES.-
7. Nro. de Expediente: 3112785. Fecha de Inicio: 23/09/2024. Tramitado por: SEC. DE DEPORTES – MIN. DESARROLLO HUMANO – PODER EJECUTIVO. Asunto: S/ APORTE ECONOMICO PARA LOS ENTRENADORES DE FUTBOL EN EL MARCO DEL DECRETO 995/24 M.D.H.
8. Nro. de Expediente: 3113188. Fecha de Inicio: 24/09/2024. Tramitado por: SEC. DE DEPORTES – MIN. DESARROLLO HUMANO – PODER EJECUTIVO. Asunto: S/APORTE ECONOMICO PARA LA ENTRENADORA A.C. , EN EL MARCO DEL DECRETO Nº 995/24.-
9. Nro. de Expediente: 3105946. Fecha de Inicio: 10/09/2024. Tramitado por: SEC. DE DEPORTES – MIN. DESARROLLO HUMANO – PODER EJECUTIVO. Asunto: S/ APORTE ECONOMICO PARA EL DEPORTISTA D.T.M. DE LA DISCIPLINA FUTBOL EN EL MARCO DEL DECRETO 995/24 M.D.H.
10. Nro. de Expediente: 3143652. Fecha de Inicio: 15/11/2024. Tramitado por: SEC. DE DEPORTES – MIN. DESARROLLO HUMANO – PODER EJECUTIVO. Asunto: S/APORTE ECONOMICO PARA EL DEPORTISTA A.C., EN EL MARCO DEL DECRETO Nº 995/24.-
José Amado / Análisis