miércoles 22 julio 2026

Quini 6: 14 apostadores ganaron más de $24 millones en el Siempre Sale

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 10.100 millones de pesos.

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 10.100 millones de pesos.

En el sorteo Tradicional salieron el 42-36-41-00-05-10. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $5.060.737.231.

Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 34-24-06-42-31-43. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $2.346.625.033.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 01-30-43-38-08-18. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $800.000.000.

En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 02-07-20-45-23-44Hubo 14 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $24.971.212,29. Son cuatro de Santa Fe, seis de Buenos Aires, dos de Capital Federal y uno de Córdoba y Salta.

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 360 ganadores y cada uno percibirá $555.555,56Elonce

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