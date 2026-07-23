Condenaron a 14 años de prisión a un hombre tras un juicio por jurados por abuso sexual

El vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay y juez técnico, Dardo Tórtul, condenó hoy a 14 años de prisión de cumplimiento efectivo a C.C.R., quien había sido declarado culpable por un jurado popular por delitos contra la integridad sexual cometidos en perjuicio de dos menores en la localidad de Lucas González, departamento Nogoyá.

Además, el magistrado dispuso la prórroga de la prisión preventiva que el condenado cumple en la Unidad Penal Nº 5 “Gobernador Ramón Febre”, de Victoria, hasta que la sentencia se torne ejecutoria.

El hombre fue encontrado “culpable” por un jurado popular del delito menor incluido de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser encargado de la guarda y por el delito de abuso sexual simple agravado por ser encargado de la guarda.

El debate se desarrolló entre el 24 de junio y el 1 de julio pasados, en las instalaciones del Juzgado de Garantías de Nogoyá. Fue a puertas cerradas, conforme lo establece la normativa para los procesos por delitos contra la integridad sexual