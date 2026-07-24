Concepción del Uruguay: Detuvieron a «Tara» Rossi, imputado por un homicidio ocurrido en febrero pasado

En un exitoso operativo concretado a primera hora de este viernes, personal de la División Investigaciones y el Grupo Especial (GEPER) de la Jefatura Departamental Uruguay logró la localización y detención de un sujeto que se encontraba prófugo en el marco de una causa que investiga un Homicidio Agravado.

Según se confirmó a Génesis24, el procedimiento tuvo lugar minutos antes de las 08:00 de la mañana en una vivienda ubicada sobre calle Maipú al 1100, en el barrio La Higuera, dando cumplimiento a una medida irruptiva emitida por el Juzgado de Garantías N° 1, a cargo del Dr. Gustavo Ariel Díaz, con intervención de la fiscal Dra. María de los Ángeles Becker.

En el inmueble, los uniformados lograron hacer efectiva la detención del principal sospechoso de la causa ROSSI GERMAN alias “Tara”. Asimismo, las autoridades dispusieron el arresto de un hombre y una mujer, ambos mayores de edad y propietarios de la finca, imputados en forma directa por el delito de encubrimiento agravado.

Como resultado de las requisas efectuadas en el lugar, la Policía Científica procedió al secuestro formal de dos teléfonos celulares y dos réplicas de armas de fuego tipo pistola, elementos que quedaron incorporados al legajo judicial.

Los tres detenidos fueron trasladados a sede policial y puestos a disposición de la Magistratura interviniente.

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