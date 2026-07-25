Concepción del Uruguay: Secuestran moto de dudosa procedencia

El rodado poseía motor de una marca y cuadro que no registraba datos oficiales. Su conductor la había comprado semanas atrás por redes sociales.

Según se confirmó a Génesis24, efectivos de la Sección Patrulla Motorizada secuestraron un motovehículo con irregularidades durante una recorrida preventiva realizada en la noche del viernes.

El procedimiento ocurrió a las 19:45 horas, cuando los efectivos interceptaron un rodado que carecía de plásticos laterales y luces. Su conductor, un hombre de 28 años afincado en el barrio La Tablada, transitaba además sin el casco obligatorio.

Al inspeccionar el vehículo, los efectivos detectaron que a simple vista parecía de marca Brava, pero al cotejar el número de motor se constató que pertenecía a una Gilera Smash. Por su parte, la numeración del cuadro no arrojó registros en la base de datos y tampoco correspondía a la estructura original de dicho modelo. Consultando al sujeto afirmó haber adquirido el rodado un mes atrás por la red social Facebook, manifestando no recordar la identidad del vendedor.

La Fiscal Auxiliar de turno ordenó el secuestro formal del rodado para establecer su real procedencia, con intervención del Verificador Policial y de la División Policía Científica.

Por su parte, el conductor fue trasladado a sede policial para ser identificado correctamente mediante la Sección Antecedentes y posteriormente recuperó la libertad.

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