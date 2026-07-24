Concepción del Uruguay: Falleció María del Carmen Burgos “Yeyi” (Q.E.P.D.)

Falleció en C. del Uruguay el 24 de Julio del 2026. Su esposo: Omar León. Sus hijos: Silvana, Flavia y Pablo. Sus nietos: Gustavo, Jonathan, Atahualpa, Facundo y Selena. Sus bisnietos: Tania y Kiara. Hijos políticos, amigos, conocidos y demás familiares TE LLEVAREMOS POR SIEMPRE EN NUESTROS CORAZONES. Sus restos recibirán su cremación el 25 de julio del 2026 en el Crematorio Scolamieri a las 8,30 hs. Casa de Duelo: Dr Blanchet 201,servicio Cochería Scolaieri s.r.l Rocamora 518

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