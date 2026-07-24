Agradecimientos Peregrinación ConcePro

Los organizadores de la Peregrinación ConcePro realizada el pasado sábado 18 de julio agradecen:

a la Jefatura Departamental de Policía, comisarias de San Justo y Pronunciamiento, coordinadores e integrantes del Movimiento Apostólico de Schoenstatt, equipos de animación de Villa Elisa y de las Parroquias Solidarias, Charlys Vilches, Amira Amarillo, FM Buen Anuncio, Parroquia San Miguel Arcangel de Caseros, Cuerpo de Intervención Sanitaria, Sonia y Gustavo Eyeralde, Kevin Parroise y familia, Guido Baridon, Mayorista y Supermercado Solyai, Fabio Pascal, medios de comunicación en general por la difusión, Municipalidad de Pronunciamiento, Bomberos Voluntarios Pronunciamiento, obispo diocesano Mons. Hector Zordan, sacerdotes Mariano Maio, Emanuel Escobar, seminarista Bruno Galvan, a la comunidad de San Justo por el recibimiento y la SanjuPro, a las de San Cipriano, Caseros y Herrera por la SanciPro, CasePro y HerreraPro, a las de Villa Elisa y 1° de Mayo por la buena predisposición de la ElisaPro y MayoPro, al grupo de colaboradoras que tuvieron a cargo la preparación de las tortas fritas, a todos los que acompañaron con sus vehículos de apoyo, a todas las personas que rezaron por el éxito y los frutos de la peregrinación.

Asimismo, agradecen a quienes estaban abocados a los tramos que no se pudieron realizar pero demostraron la buena predisposición de cada año: Instituto Agrotécnico San José Obrero de San Justo, equipos de animación de Concepción del Uruguay, Familia Ansa, y a todos los que de una u otra manera colaboran incansablemente en la organización y realización; especialmente en esta oportunidad, por la buena predisposición ante las modificaciones de último momento.

Que la Mater los bendiga abundantemente.

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