sábado 25 julio 2026

Pronunciamiento: Presentación de la 5ta. Etapa del Grand Prix «Caminos del Palacio»

𝗣𝗥𝗘𝗦𝗘𝗡𝗧𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝟱𝗧𝗔 𝗘𝗧𝗔𝗣𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗚𝗥𝗔𝗡𝗗 𝗣𝗥𝗜𝗫 𝗖𝗔𝗠𝗜𝗡𝗢𝗦 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗔𝗟𝗔𝗖𝗜𝗢

🗣️ En el salón «Elso Villaud» del HCD de Pronunciamiento se realizó la conferencia de presentación de la 5ta etapa del Grand Prix «Caminos del Palacio», con la participación de intendentes, funcionarios y representantes de los municipios que integran esta propuesta deportiva regional.

Durante el encuentro se compartieron los principales objetivos del circuito, se realizó un balance de lo logrado hasta el momento y se destacó el trabajo conjunto entre los municipios para seguir promoviendo el deporte, el turismo y la integración de toda la región. Este tipo de eventos cobra especial relevancia para los pueblos, ya que dinamizan la actividad local, fortalecen la identidad y generan un impacto positivo en el comercio y los servicios, además de posicionar a la región como un destino atractivo para el turismo deportivo.

👥 En la conferencia de prensa, junto a los anfitriones —el intendente Ricardo Sandoval y el director de Deportes y Cultura, Gerardo Balleretti—, participaron el organizador Andrés Hereñú y representantes de la región: los intendentes de Caseros, Oscar Francou, y de Herrera, Carlos Bre; junto a los secretarios de áreas de Deportes, Cultura y Turismo, entre ellos Rafael Rothar (Santa Anita), Mariano Perrón (San Justo), Guillermina Parlatto (Colonia Elía), Eugenio Rodríguez (Mantero), Lucas Trovalessi (Caseros) y Cristina Bel (Herrera).

En el cierre del encuentro, desde la Municipalidad de Pronunciamiento se entregó un presente a los organizadores.

¡Los esperamos mañana desde las 14:30 hs en la Plaza San Martín para vivir una nueva jornada del Grand Prix, acompañando a los atletas y disfrutando de este gran evento deportivo! 💪🏃

🚴 MTB: 14:30 hs
• 17 km (participativa)
• 35 km (competitiva)
🏃 Pedestrismo: 16:30 hs
• 4 km (participativa)
• 8 km (competitiva)
👧👦 Categoría Kids para running y ciclismo, gratuita y sin inscripción previa.
Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))
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