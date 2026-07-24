Pronunciamiento: Presentación de la 5ta. Etapa del Grand Prix «Caminos del Palacio»

𝗣𝗥𝗘𝗦𝗘𝗡𝗧𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝟱𝗧𝗔 𝗘𝗧𝗔𝗣𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗚𝗥𝗔𝗡𝗗 𝗣𝗥𝗜𝗫 𝗖𝗔𝗠𝗜𝗡𝗢𝗦 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗔𝗟𝗔𝗖𝗜𝗢

En el salón «Elso Villaud» del HCD de Pronunciamiento se realizó la conferencia de presentación de la 5ta etapa del Grand Prix «Caminos del Palacio», con la participación de intendentes, funcionarios y representantes de los municipios que integran esta propuesta deportiva regional.

Durante el encuentro se compartieron los principales objetivos del circuito, se realizó un balance de lo logrado hasta el momento y se destacó el trabajo conjunto entre los municipios para seguir promoviendo el deporte, el turismo y la integración de toda la región. Este tipo de eventos cobra especial relevancia para los pueblos, ya que dinamizan la actividad local, fortalecen la identidad y generan un impacto positivo en el comercio y los servicios, además de posicionar a la región como un destino atractivo para el turismo deportivo.

En la conferencia de prensa, junto a los anfitriones —el intendente Ricardo Sandoval y el director de Deportes y Cultura, Gerardo Balleretti—, participaron el organizador Andrés Hereñú y representantes de la región: los intendentes de Caseros, Oscar Francou, y de Herrera, Carlos Bre; junto a los secretarios de áreas de Deportes, Cultura y Turismo, entre ellos Rafael Rothar (Santa Anita), Mariano Perrón (San Justo), Guillermina Parlatto (Colonia Elía), Eugenio Rodríguez (Mantero), Lucas Trovalessi (Caseros) y Cristina Bel (Herrera).

En el cierre del encuentro, desde la Municipalidad de Pronunciamiento se entregó un presente a los organizadores. ¡Los esperamos mañana desde las 14:30 hs en la Plaza San Martín para vivir una nueva jornada del Grand Prix, acompañando a los atletas y disfrutando de este gran evento deportivo!

MTB: 14:30 hs • 17 km (participativa) • 35 km (competitiva)

Pedestrismo: 16:30 hs • 4 km (participativa) • 8 km (competitiva)

Categoría Kids para running y ciclismo, gratuita y sin inscripción previa.

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