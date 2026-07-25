Maltrato animal en Concepción del Uruguay: Caballo se desplomó en plena peatonal

El equino colapsó por agotamiento en la esquina de Urquiza y Rocamora mientras tiraba de un carro. La Justicia dispuso el secuestro del animal y su entrega a Zoonosis para su atención.

Según se confirmó a Génesis24, un episodio de maltrato animal se registró alrededor de las 19:10 de este sábado en la intersección de las calles J.J. de Urquiza y peatonal Rocamora, cuando un caballo cayó exhausto sobre la cinta asfáltica mientras tiraba de un carro de tracción a sangre.

Un móvil del Comando Radioeléctrico acudió de urgencia al lugar tras recibir el alerta, el equino se encontraba visiblemente debilitado. El carro era guiado por tres menores de edad domiciliados en el barrio La Higuera.

Ante la situación constatada, se entabló comunicación con la Fiscal Auxiliar en turno, quien dispuso la aplicación de la Ley 14.346 de Protección Animal.

La Magistratura ordenó el secuestro formal tanto del equino como del carro de tracción a sangre. En el lugar, el animal fue entregado en carácter de depositario judicial al área de Zoonosis municipal para recibir la atención veterinaria correspondiente, mientras que los tres menores fueron restituidos en la misma escena a sus progenitores.

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