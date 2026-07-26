domingo 26 julio 2026

Concepción del Uruguay: Encontraron caballo que fuera robado tras ser secuestrado por maltrato animal

Personal de la Brigada de Delitos Rurales en conjunto con efectivos policiales de la Jefatura Departamental Uruguay  lograron hallar al equino tras llevar adelante las tareas investigativas correspondientes. El animal fue localizado en la zona del CECAT.

Según se confirmó a Génesis24, además que el mismo será entregado a la División Zoonosis de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, siendo trasladado al refugio donde recibirá las condiciones necesarias para garantizarle una mejor calidad de vida.

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