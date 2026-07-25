Herrera: Secuestran una moto que fuera robada en Concepción del Uruguay

Investigación policial llevadas a cabo por la División Investigaciones de la Jefatura Departamental Uruguay permitieron recuperar en la localidad de Herrera una motocicleta que registraba pedido de secuestro por haber sido sustraída días atrás.

Según se confirmó a Génesis24, a raíz de las pesquisas desarrolladas para dar con el vehículo, los investigadores reunieron información precisa que los condujo hasta la localidad de Herrera. Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con un joven residente de la zona, quien manifestó haber adquirido el birrodado recientemente por una suma de dinero.

Al verificar las codificaciones del motor y del cuadro, el personal policial confirmó que se trataba efectivamente de la Honda Wave robada el 19 de julio a un motomandado, hecho que quedo registrado en las imágenes de cámaras de seguridad.

Conocido el resultado de la medida, la Fiscal Auxiliar de turno dispuso el secuestro formal del vehículo, contando con la colaboración de personal de la Comisaría de Herrera. Tras la intervención del Verificador Policial y la División Policía Científica para los peritajes de rigor, la motocicleta quedó al aguardo de ser restituida a su legítimo dueño.

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