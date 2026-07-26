Concepción del Uruguay: Salió corriendo tras un allanamiento y terminó detenido en la comisaría por causa de violencia de género

El sujeto, de 29 años, había escapado por los fondos de una vivienda durante un operativo de la División Investigaciones. Horas más tarde se vio cercado por el despliegue policial y se entregó.

Según se confirmó a Génesis24, personal de la Comisaría Primera procedió a la detención de un hombre de 29 años sobre quien pesaba una orden de captura vigente por graves hechos de violencia de género.

El procedimiento fue el desenlace de un operativo iniciado previamente por la División Investigaciones, que llevó a cabo un allanamiento para lograr su localización. En ese momento, el sospechoso logró darse a la fuga imprevistamente saltando por los fondos de la vivienda.

Sin embargo, ante el intenso rastrillaje y verse acorralado por el cerco policial desplegado en la zona, el individuo fue detenido por personal de Comisaria Primera.

Sobre el sujeto recaía un pedido de detención en una causa caratulada por desobediencia a una orden judicial, violación de domicilio, daño y lesiones leves calificadas en contexto de violencia de género.

Comunicada la novedad a la Fiscal Auxiliar en turno, Dra. Lucía Bourlot, dispuso que el aprehendido sea examinado por el médico de guardia y posteriormente alojado en la Alcaidía de la Comisaría Primera a disposición de la Magistratura interviniente.

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