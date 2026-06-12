Concepción del Uruguay: Forcejeo entre dos sujetos derivó en secuestro de arma de fuego

Ocurrió durante la medianoche. Dos sujetos protagonizaron una disputa en la que uno de ellos logró desarmar al otro antes de que se diera a la fuga.

Según se confirmó a Génesis24, el hecho se registró alrededor de las 00:15 horas, en avenida Frondizi. En ese lugar, un joven de 27 años fue abordado por un ciudadano de 32 años, se produjo un fuerte forcejeo entre ambos que incluyó la exhibición de un arma de fuego.

Tras verse superado en la disputa, el individuo de 32 años se dio a la fuga a pie, dejando en el sitio una campera, billetera y un arma de fuego. El motivo del hecho es materia de investigación por parte del personal policial.

Minutos más tarde, la sala de tráfico policial tomó conocimiento sobre el ingreso de un hombre a la guardia del Hospital Justo José de Urquiza. Al constituirse los uniformados en el nosocomio, se constató que se trataba del mismo ciudadano de 32 años que había protagonizado el altercado previo, quien debió recibir asistencia médica inmediata a raíz de las secuelas físicas del forcejeo.

La magistratura interviniente ordenó la recepción de denuncia a ambos involucrados debido a incongruencias en el relató de los hechos y el secuestro de los elementos, además de la correcta identificación del sujeto que ingreso al nosocomio local, siendo quien portaba el arma de fuego. Se continúa con la investigación realizando los actuados de rigor.

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