Colón: Detuvieron a un hombre por realizar pintadas en los tribunales

El episodio ocurrió minutos antes de las 5.30 en la sede judicial ubicada en la esquina de calles 12 de Abril y Sarmiento, donde intervino personal policial tras detectar la situación. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el individuo se encontraba efectuando inscripciones sobre el histórico inmueble, considerado un edificio público de relevancia institucional para la comunidad.
Ante lo sucedido, se dio inmediata intervención a la Unidad Fiscal de turno, que dispuso la aprehensión del hombre y su traslado a dependencias policiales, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.
Asimismo, desde la Fiscalía se ordenó la constatación de los daños ocasionados en la fachada del edificio y el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona, con el objetivo de incorporar elementos a la investigación y determinar con precisión las circunstancias del hecho.
Durante el mismo procedimiento, también fue retenido el vehículo en el que se movilizaba el involucrado. Según se informó, el rodado se encontraba estacionado en un sector no habilitado y, además, el conductor no contaba con la documentación obligatoria exigida para circular.
La causa continúa bajo investigación mientras se evalúan los daños provocados en el inmueble judicial y las eventuales responsabilidades derivadas del episodio.
Una intervención del personal policial de Jefatura Departamental Colón, realizada durante la noche del Jueves en un domicilio ubicado en inmediaciones de Calle Río Iguazú al 500, culminó con la Detención de un hombre de 28 años, sobre quien pesaban medidas de restricción vigentes.
El procedimiento se inició a raíz de un conflicto familiar, en el que dos mujeres, de 34 y 23 años, manifestaron haber sido amenazadas por el involucrado. Una de ellas también refirió haber sufrido lesiones leves tras un incidente ocurrido cuando intentaba solicitar asistencia.
Tras las actuaciones correspondientes y la verificación de la medida judicial vigente, el hombre fue localizado a pocos metros del lugar. Por disposición de la Unidad Fiscal en turno quedó aprehendido y alojado en sede policial, a disposición de la Justicia.
En horas de la madrugada, la rápida intervención del personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón, permitió frustrar un hecho delictivo que se desarrollaba en la intersección de Calles Gouchón y Santa Cruz, donde un hombre de 35 años fue sorprendido manipulando el tendido de fibra óptica.
Al ser identificado, los efectivos comprobaron que llevaba consigo un cuchillo de cabo plástico color naranja, elemento que habría sido utilizado para cortar los cables, por lo que fue secuestrado en el marco del procedimiento.
Con conocimiento de la Unidad Fiscal de turno, se ordenó la aprehensión del involucrado por el Delito de Hurto en grado de Tentativa, quedando alojado en sede policial y a su disposición.