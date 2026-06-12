Colón: Detuvieron a un hombre por realizar pintadas en los tribunales

El episodio ocurrió minutos antes de las 5.30 en la sede judicial ubicada en la esquina de calles 12 de Abril y Sarmiento, donde intervino personal policial tras detectar la situación. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el individuo se encontraba efectuando inscripciones sobre el histórico inmueble, considerado un edificio público de relevancia institucional para la comunidad.

Ante lo sucedido, se dio inmediata intervención a la Unidad Fiscal de turno, que dispuso la aprehensión del hombre y su traslado a dependencias policiales, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Asimismo, desde la Fiscalía se ordenó la constatación de los daños ocasionados en la fachada del edificio y el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona, con el objetivo de incorporar elementos a la investigación y determinar con precisión las circunstancias del hecho.

Durante el mismo procedimiento, también fue retenido el vehículo en el que se movilizaba el involucrado. Según se informó, el rodado se encontraba estacionado en un sector no habilitado y, además, el conductor no contaba con la documentación obligatoria exigida para circular.

La causa continúa bajo investigación mientras se evalúan los daños provocados en el inmueble judicial y las eventuales responsabilidades derivadas del episodio.