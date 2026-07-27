Macabro hallazgo: Cuerpo de un hombre en estado de descomposición fue hallado por Prefectura en zona de Campichuelo

No hay información oficial al respecto, pero se supo que en las últimas horas fue hallado el cuerpo de un hombre aparentemente ahogado en zona de Campichuelo.

Las autoridades judiciales y de la fuerza de seguridad avanzan en las diligencias iniciales para determinar las causas del deceso. Trasladarán el cuerpo a Gualeguaychú para la autopsia. Si bien no dieron datos, se supo que ya estaría identificado y sería de la zona.

PRIMEROS REPORTES E HIPÓTESIS JUDICIAL

La presencia de los restos fue informada a las autoridades competentes minutos antes de las 22:00 horas. De acuerdo a lo trascendido, el cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición.

Aunque la causa de muerte se mantiene bajo investigación de rigor, las autoridades judiciales manejan como hipótesis principal que la víctima habría fallecido por ahogamiento.

TAREAS EN EL LUGAR Y PERITAJES

Personal de la Prefectura Naval Argentina y Crimninalística de la Policía de Entre Ríos coordinaron las tareas de extracción y aseguramiento en la zona y el traslado del cuerpo para ser sometido a pericias, medidas ordenadas por la Fiscalía a cargo del doctor Eduardo Santo, como la realización de la autopsia correspondiente, estudio clave que permitirá confirmar científicamente la causa exacta del fallecimiento y establecer la identidad de la persona. ADELANTO

Crédito: 03442

Comparte esto: Twitter

Facebook

