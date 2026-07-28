Concepción del Uruguay: Joven fue hospitalizado tras ser baleado en horas de la noche

Un joven de 29 años resultó herido de arma de fuego en la noche de hoy en el barrio La Tablada y debió ser trasladado al Hospital Urquiza, donde permanece fuera de peligro.

Según se confirmó a Génesis24, el hecho se habría originado tras una discusión previa. La víctima presenta una lesión con orificio de entrada en la zona de la ingle de la pierna derecha, sin salida, quedando el proyectil alojado en el glúteo, sin riesgo de vida.

El herido no quiso aportar mayores datos sobre lo sucedido ni sobre los autores, aunque los mismos serían conocidos de la víctima.

La investigación continúa con intervención de personal de Criminalística e Investigaciones.

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