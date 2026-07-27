Concepción del Uruguay: Septuagenaria fue agredida físicamente por su hijo, quien terminó detenido

Efectivos del Comando Radioeléctrico acudieron de inmediato a un domicilio ubicado sobre calle 14 de Julio al 400, tras responder a un llamado por un altercado familiar en el interior de la vivienda.

Según se confirmó a Génesis24, al arribar al lugar, los uniformados entrevistaron a una mujer de 72 años, quien relató haber sido víctima de una agresión física por parte de su hijo, un hombre de 36 años. Durante la discusión, el sujeto la habría agredido físicamente.

Gracias al despliegue del personal policial controló la situación en el lugar, poniendo inmediatamente a resguardo tanto a la damnificada como a sus dos nietos menores de edad (8 y 12 años), quienes se encontraban presentes y fueron posteriormente entregados de forma segura a su madre.

La policía procedió al traslado de la damnificada a la dependencia para formalizar la denuncia correspondiente, mientras que el agresor fue aprehendido en el lugar y derivado a sede policial.

La Fiscal Auxiliar de turno ordenó la inmediata detención y alojamiento del hombre de 36 años en la Alcaidía de la Comisaría Primera por infracción a la Ley de Violencia Familiar.

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