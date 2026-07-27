Concepción del Uruguay: Rápida intervención permitió detener a sujeto por desobediencia judicial

El personal del Comando Radioeléctrico acudió de inmediato ante la alerta de los vecinos. En el lugar constataron que sobre la pareja pesaba una medida de restricción vigente.

Según se confirmó a Génesis24, un despliegue del personal del Comando Radioeléctrico permitió intervenir ante un posible hecho de violencia en la vía pública y poner a disposición de la Justicia a un sujeto por violar una orden de restricción.

El procedimiento se desencadenó tras un llamado telefónico de vecinos al comando, quienes alertaban sobre un hombre agrediendo verbal y físicamente a una mujer mientras trasladaban una motocicleta a tiro. Gracias al rápido patrullaje preventivo de la zona, los efectivos lograron interceptar a la pareja a las pocas cuadras, en la intersección de calle 8 de Junio, entre 14 de Julio y Ameghino.

Al proceder a la identificación de las partes —un sujeto de 30 años y una mujer de 39—, los uniformados constataron en el sistema que entre ambos existían medidas de restricción recíprocas vigentes dispuestas por la Magistratura local.

Priorizando la integridad de la ciudadana, el personal policial procedió al resguardo y traslado de la mujer hacia la Comisaría de la Mujer y la Minoridad, donde fue asistida y examinada por la médica de turno.

Se entabló comunicación con la Fiscalía Auxiliar en turno, y se dispuso la inmediata aprehensión del sujeto de 30 años por el supuesto delito de Desobediencia Judicial, quedando alojado en la Alcaidía a disposición de la causa.

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