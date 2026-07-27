Quini 6 de $1.000 millones en localidad entrerriana: «Hay muchísimos rumores» sobre el posible ganador

Una agencia de Viale que vendió el Quini 6 de $1.000 millones se convirtió en el centro de todas las miradas tras confirmarse que comercializó el ticket ganador del sorteo Revancha. El premio multimillonario generó una verdadera revolución en la ciudad y una catarata de llamados para felicitar a la familia de Elbio Pérez, titular de la agencia «El Garage».

«Estamos con una alegría enorme y sorprendido por la cantidad de gente que está llamando continuamente y felicitando. Estamos muy, pero muy contentos», expresó Pérez.

El agenciero relató que no estaba en Viale cuando se realizó el sorteo. Había viajado a Santa Fe para visitar a su hija y fue su hermano quien le dio la noticia.

Viale vendió el Quini 6 de $1.000 millones: habló el dueño de la agencia ganadora

«Mi hermano me llama por teléfono cuando justo entraba a Viale desde Santa Fe, gritándome que había salido el Quini en la agencia. Ahí empezaron los llamados por todos lados», recordó.

El momento tuvo además una fuerte carga emotiva, ya que evocó a su padre, quien durante años trabajó junto a él en el negocio.

«Mi viejo siempre escuchaba el sorteo del Quini y decía que algún día iba a salir en Viale y en nuestra agencia. Él ya falleció, pero siempre tenía esa ilusión», contó con emoción.

El ganador, un misterio

Pese a la expectativa que despertó el premio, Pérez aseguró que todavía nadie se presentó a reclamarlo y que ni siquiera tiene una sospecha sobre la identidad del ganador.

«Entra muchísima gente de afuera, muchos viajantes. Además, no es una jugada fija, porque si hubiera sido un cliente habitual yo sabría quién es. Hay muchísimos rumores pero no se sabe todavía, veremos si en el transcurso de la semana aparece por el IAFAS», mencionó.

Los rumores comenzaron a multiplicarse en Viale apenas se conoció la noticia, aunque hasta el momento no existe ninguna confirmación sobre quién acertó los números del premio millonario.

El Quini 6, el juego que más elige la gente

El propietario de la agencia sostuvo que el Quini 6 continúa siendo una de las modalidades preferidas por los apostadores.

«Es uno de los sorteos que más se juega. La gente va rotando, pero el Quini tiene la posibilidad de convertirte en millonario con una apuesta económica», señaló.

Sin embargo, reconoció que la situación económica también impactó sobre la actividad de las agencias oficiales.

«El juego bajó mucho. El que jugaba 2.000 pesos ahora juega 1.000; el que apostaba 10.000 juega la mitad. La gente se está cuidando con el peso», afirmó.

El premio también beneficiará a la agencia

Como agencia vendedora del ticket ganador, «El Garage» recibirá el porcentaje correspondiente establecido por la reglamentación del Quini 6.

Pérez adelantó que ese dinero tendrá un destino concreto.

«Seguramente lo utilizaremos para la refacción de un nuevo local que vamos a alquilar, porque después de 34 años tenemos que dejar este lugar», comentó.

Sobre el origen del nombre del negocio explicó que «era el garaje del auto de mi papá. Cuando abrimos la agencia le pusimos ‘El Garage’ y así quedó desde 1995», relató.

Un premio que ilusiona a toda la provincia

Para el histórico agenciero, este tipo de premios no solo cambia la vida del ganador, sino que también renueva las expectativas de miles de apostadores.

«La gente busca la suerte por todos lados, tiene sus cábalas y sus costumbres. Este premio siempre genera entusiasmo y hace que muchos vuelvan a jugar», sostuvo.

Mientras tanto, en Viale continúa la expectativa por conocer quién fue el afortunado que acertó los números del Quini 6 Revancha y se convirtió en el nuevo millonario de Entre Ríos. Elonce