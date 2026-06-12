Concepción del Uruguay: Súper mayorista sufrió un incendio durante la madrugada

Personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay, tomó intervención este viernes por la madrugada a raíz de un incendio originado en un Supermercado, ubicado en Suipacha y avenida Lauría.

Fue cerca de las 3 horas, cuando un llamado alertó a la Guardia y acudieron en el móvil 28 y de apoyo el 22 al lugar, constatando que se trataba del súper mayorista “Flor de Precio”.

No hubo datos oficiales del hecho, por lo que se desconocen los motivos y cantidad de daños sufridos, pero se supo que operaron con una línea de 38 mm y así las dotaciones lograron controlar el incendio y posteriormente realizaron tareas de remoción para evitar reinicios.

Los bomberos trabajaron en el lugar y finalizaron, luego de casi una hora, tras lo cual retornaron al Cuartel, trascendiendo que no hubo personas lesionadas. (03442)

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