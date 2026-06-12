Concepción del Uruguay: Menor detenido cuando trasladaba elementos de dudosa procedencia

En la madrugada de este viernes, alrededor de las 00:30 horas, personal policial que realizaba recorridas de prevención en la zona céntrica interceptó a un joven de 17 años en la intersección de calles Rivadavia y 9 de Julio.

Según se confirmó a Génesis24, el adolescente transportaba una caja que contenía una aspiradora, un equipo de mate y diversos elementos de limpieza.

Al ser consultado por la procedencia de los objetos, el joven intentó darse a la fuga, siendo rápidamente alcanzado y aprehendido.

Tras el procedimiento, se dio intervención a la Fiscalía Auxiliar de turno, que dispuso el traslado del menor a dependencias de Minoridad para su posterior entrega a sus progenitores. Asimismo, se procedió al secuestro de los elementos con el objetivo de establecer su propiedad y procedencia.

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