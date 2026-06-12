Avisan que nuevas heladas están al caer sobre los cultivos

Las proyecciones climáticas indican que se viene el paso de un frente de tormenta que arribaría con una actividad muy desigual, causando lluvias que podrían superar los 25 mm sobre el norte del área agrícola argentina.

Ya hacia inicios de la semana próxima se podrá observar como al frente lo acompañará una vigorosa irrupción de vientos polares, que se extenderán sobre la mayor parte del área agrícola, provocando heladas localizadas y generales en todo el oeste del área agrícola.

Es así que, según el informe de perspectivas agroclimáticas que elabora la Bolsa de Celares de Buenos Aires, se espera que sobre lazona central de la Mesopotamia, el noroeste del NOA, el Paraguay, la mayor parte de la Región del Chaco, y el nordeste de Córdoba, se observen temperaturas mínimas superiores a 10°C, con focos con valores superiores y otros inferiores.

Por su parte, se proyecta que para la mayor parte del del área agrícola se escenifiquen temperaturas mínimas superiores a 5°C, con varios focos con valores inferiores y heladas localizadas.

Además, se observarán temperaturas mínimas bajo 0°C, sobre el centro del NOA, el centro de Cuyo, las serranías de Buenos Aires, el norte de la Mesopotamia, el nordeste, el noroeste y el sur de la Región Pampeana, con riesgo de helas generales.