jueves 11 junio 2026

Promueven un abordaje interdisciplinario sobre el bienestar integral de la mujer

La Cámara de Diputados de Entre Ríos declaró de Interés Legislativo el encuentro denominado “Bienestar, Salud y Transformación Personal”, un espacio de capacitación organizado por el programa “Despierta Mujer Entre Ríos” que se desarrollará en Paraná. La vicedirectora del proyecto, Claudia Castelli, y la médica especialista en acompañamiento clínico, Silvina Gorostiaga, dialogaron con Radio Diputados sobre los ejes de la jornada centrada en la salud física y emocional de la mujeres con obesidad.

La propuesta legislativa, gestada a partir de una iniciativa de la diputada María Elena Romero, busca otorgar herramientas destinadas a favorecer el cuidado personal y el fortalecimiento de la autoestima. Del mismo modo, este tipo de intervenciones promueven acciones de relevancia social y sanitaria para mejorar la calidad de vida de las personas mediante la participación de profesionales de diversas disciplinas médicas y sociales.

Las referentes de la actividad anticiparon que el encuentro denominado “Bienestar, Salud y Transformación Personal” -organizado por el espacio “Despierta Mujer”, que se realizará este viernes 12 en Sala Mayo de la capital entrerriana- contempla el tratamiento específico de la obesidad bajo una mirada integradora y desmitificadora. En cuanto al sentido de la propuesta, Claudia Castelli expresó: “Nuestra intención desde el programa es poder ayudar y llegar a quienes necesiten acompañamiento”. En tanto, sobre el enfoque clínico y los desafíos sanitarios de la temática, Silvina Gorostiaga sostuvo: “Lo que espero de la gente es que realmente se saque la culpa, supere la frustración, que entienda que es una enfermedad que requiere abordaje integral y que realmente podemos ayudarlos a vencer los miedos”.

Según explicaron, la jornada gratuita abordará la obesidad y el bienestar integral a través de un panel de expertos compuesto por los doctores Christian Oneto y Silvina Gorostiaga, y las licenciadas Marianela Graf y Agostina Reynoso, bajo la coordinación de Roxana Angelini. Además de las charlas profesionales y los testimonios, el evento sumará dinámicas de movimiento con una pausa activa liderada por la profesora Andrea Sanfilippo y finalizará con una caminata saludable abierta al público.

Para más información: https://www.instagram.com/despierta__mujer/

 

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