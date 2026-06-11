Promueven un abordaje interdisciplinario sobre el bienestar integral de la mujer

La Cámara de Diputados de Entre Ríos declaró de Interés Legislativo el encuentro denominado “Bienestar, Salud y Transformación Personal”, un espacio de capacitación organizado por el programa “Despierta Mujer Entre Ríos” que se desarrollará en Paraná. La vicedirectora del proyecto, Claudia Castelli, y la médica especialista en acompañamiento clínico, Silvina Gorostiaga, dialogaron con Radio Diputados sobre los ejes de la jornada centrada en la salud física y emocional de la mujeres con obesidad.

La propuesta legislativa, gestada a partir de una iniciativa de la diputada María Elena Romero, busca otorgar herramientas destinadas a favorecer el cuidado personal y el fortalecimiento de la autoestima. Del mismo modo, este tipo de intervenciones promueven acciones de relevancia social y sanitaria para mejorar la calidad de vida de las personas mediante la participación de profesionales de diversas disciplinas médicas y sociales.

Las referentes de la actividad anticiparon que el encuentro denominado “Bienestar, Salud y Transformación Personal” -organizado por el espacio “Despierta Mujer”, que se realizará este viernes 12 en Sala Mayo de la capital entrerriana- contempla el tratamiento específico de la obesidad bajo una mirada integradora y desmitificadora. En cuanto al sentido de la propuesta, Claudia Castelli expresó: “Nuestra intención desde el programa es poder ayudar y llegar a quienes necesiten acompañamiento”. En tanto, sobre el enfoque clínico y los desafíos sanitarios de la temática, Silvina Gorostiaga sostuvo: “Lo que espero de la gente es que realmente se saque la culpa, supere la frustración, que entienda que es una enfermedad que requiere abordaje integral y que realmente podemos ayudarlos a vencer los miedos”.

Según explicaron, la jornada gratuita abordará la obesidad y el bienestar integral a través de un panel de expertos compuesto por los doctores Christian Oneto y Silvina Gorostiaga, y las licenciadas Marianela Graf y Agostina Reynoso, bajo la coordinación de Roxana Angelini. Además de las charlas profesionales y los testimonios, el evento sumará dinámicas de movimiento con una pausa activa liderada por la profesora Andrea Sanfilippo y finalizará con una caminata saludable abierta al público.

Para más información: https://www.instagram.com/despierta__mujer/

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