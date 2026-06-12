Concepción del Uruguay: Falleció Ricardo E. Derendinger (Q.E.P.D.)

Falleció en C. del Uruguay el 11 de junio del 2026 a la edad de 100 años.C.A.S.R.B.P. Su esposa: Olga E Suayenka. Sus hijos: Diana y Ricardo Derendinger. Su hija política: Norma Hilt. Sus nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron Cremados el 12 de Junio del 2026 en el Crematorio Scolamieri. Se ruega una oración por su eterno descanso. Casa de Duelo: Suipacha 803, servicio Cochería Scolamieri s.r.l Rocamora 518.

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