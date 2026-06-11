Padrón de Pronunciamiento: Juzgado Federal Electoral cita a vecinos para acreditar su residencia en la localidad

𝗖𝗜𝗧𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗝𝗨𝗭𝗚𝗔𝗗𝗢 𝗙𝗘𝗗𝗘𝗥𝗔𝗟 𝗘𝗟𝗘𝗖𝗧𝗢𝗥𝗔𝗟

La Municipalidad de Pronunciamiento informa a toda la comunidad que, por estricta orden del Juzgado Federal Electoral de Paraná N°1, nos vemos obligados a publicar la resolución recaída en los autos «GALLAY, SILVIO MARTIN s/PLANTEO SOBRE EL PADRÓN ELECTORAL».

Queremos hacer saber a nuestros ciudadanos que este procedimiento judicial es el resultado directo de una denuncia impulsada por el Sr. Silvio Martín Gallay, quien solicitó la impugnación de algunos vecinos de nuestro pueblo, cuestionando su residencia efectiva en la localidad.

Obligaciones ante la Justicia:

A pesar de nuestra voluntad de proteger a cada integrante de nuestra comunidad frente a este tipo de maniobras, la justicia ha ordenado lo siguiente:

1- Publicación: Se ha ordenado la difusión del listado de personas bajo sospecha.

2- Plazo perentorio: Los ciudadanos señalados cuentan con un plazo de TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS (a partir del 21 de mayo del corriente) para acreditar su domicilio real ante el Juzgado Federal de Paraná.

3- Gestión de prueba: Los vecinos afectados deberán remitir la documentación probatoria (facturas, certificados, etc.) al correo electrónico oficial: jfparana.secelectoral@pjn.gov.ar.

https://pronunciamiento.gob.ar/citacion-juzgado-federal…/ Compartimos la resolución completa en el siguiente enlace

La Municipalidad de Pronunciamiento rechaza las consecuencias que esta denuncia ha generado sobre la tranquilidad de nuestros vecinos y acompañará, dentro de lo que el marco legal permite, a todas aquellas personas que deban acreditar su legítimo derecho a figurar en el padrón electoral local.

Asimismo, se rechaza enfáticamente la metodología empleada en el operativo de control previo a la presentación de la denuncia. Personal que se movilizaba en un vehículo particular se apersonó en distintos domicilios solicitando datos personales a los vecinos, sin portar identificación visible, sin notificación previa a la Policía y sin comunicación alguna a la Municipalidad. Esta modalidad generó una lógica y comprensible alarma en los vecinos. La calma solo pudo restablecerse cuando una concejala del bloque vinculado al diputado intervino en un grupo de Compras y Ventas de WhatsApp para explicar el propósito del operativo. Consideramos que este proceder no se condice con los estándares mínimos de transparencia, legalidad y respeto que deben regir toda actuación de control, y exigimos que, en lo sucesivo, se adopten los canales institucionales correspondientes.

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