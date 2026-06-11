«Ruidos Contaminantes Parasitarios»: Destruyeron más de 220 caños de escape en Gualeguaychú

“Las reglas están para cumplirse” (sic) afirmó el Intendente Pablo Davico.

# LOS «RUIDOS INNECESARIOS» ( Ord. 56/92 HCD Chajarí), ASÍ COMO LOS «RUIDOS CONTAMINANTES PARASITARIOS» (Ley Nac.de Tránsito 24.449) INCLUYEN A TODO VEHÍCULO EMISOR DE ALTOS DECIBELES, SEA POR ESCAPES LIBRES COMO POR EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN QUE VIOLEN DICHAS NORMATIVAS EXPRESAS ENMARCADAS EN LA MISMA CONSTITUCIÓN NACIONAL (Art. 41)

𝗗𝗘𝗦𝗧𝗥𝗨𝗖𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗗𝗘 𝗘𝗦𝗖𝗔𝗣𝗘𝗦 𝗡𝗢 𝗛𝗢𝗠𝗢𝗟𝗢𝗚𝗔𝗗𝗢𝗦 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗟𝗔 𝗩𝗜́𝗔 𝗣𝗨́𝗕𝗟𝗜𝗖𝗔

La municipalidad de Gualeguaychú inutilizó con maquinaria pesada más de 220 caños de escape ilegales que fueron decomisados en operativos de tránsito.

La municipalidad de Gualeguaychú realizó este Miércoles 10/06/2026, sobre la Avenida Parque Cándido Irazusta, un operativo mediante el cual fueron aplastados con maquinaria pesada los caños de escape ilegales que fueron decomisados en operativos de tránsito.

«𝗘𝗟 𝗥𝗘𝗦𝗣𝗘𝗧𝗢 𝗡𝗢 𝗦𝗘 𝗡𝗘𝗚𝗢𝗖𝗜𝗔»

“El respeto no se negocia”, sentenció el intendente Mauricio Davico, que participó en el operativo junto al subsecretario de la Agencia de Seguridad, Esteban Izaguirre.

El Intendente remarcó que los más de 220 caños de escape destruidos estaban fuera de la ley “y hoy los convertimos en chatarra”. A la vez, mientras mostraba uno de los aparatos destruidos, cuyo valor de mercado asciende a los 500 mil pesos, advirtió: “No hay que molestar. Esto molesta a los vecinos. Ahora son chatarra”.

Los más de 220 escapes libres y modificados que fueron destruidos frente al Mercado del Munilla, se incluyen en una acción enmarcada en lo establecido por el Artículo 7° de la Ordenanza Municipal 12509/2021.

Las piezas, decomisadas en distintos operativos de control de tránsito realizados durante los últimos tiempos, fueron dispuestas en una hilera que se extendió a lo largo de toda la calzada, para luego ser destruidas mediante el uso de una aplanadora con rodillo compactador, operada por personal municipal.

El procedimiento de retención mediante el cual fueron decomisados estos escapes ilegales se activa en el momento en que los agentes de tránsito detectan la infracción y corroboran que el caño no está homologado o no corresponde al modelo y año de fabricación del vehículo.

Una vez que el Juez de Faltas resuelve la causa, el propietario debe reponer el escape original, acreditar el cambio y recién entonces recupera el vehículo retenido.

Los caños de escapes libres o modificados pasan a disposición del Departamento Ejecutivo Municipal hasta que la autoridad competente determina el momento de su destrucción total, tal como lo habilita expresamente el Artículo 7° de la norma.

La Ordenanza 12509/2021 prohíbe en toda la jurisdicción de Gualeguaychú la circulación de automóviles, motos y cualquier otro vehículo a motor equipado con escapes libres, modificados, preparados para competencias deportivas o distintos al correspondiente al modelo y año de fabricación, así como cualquier dispositivo generador de ruidos molestos que exceda los límites reglamentarios.

“Lo que hoy hemos realizado no deja de ser una herramienta más del Estado para generar un cambio de concientización en las personas que cometen este tipo de acto ilegal, que no consideran la seguridad vial ni la tranquilidad de toda la comunidad”, afirmó Izaguirre.

El hecho de que esta acción por parte del Gobierno de Gualeguaychú haya sido un 10 de junio no fue azarosa, ya que el operativo se realizó en la fecha que se conmemora el Día Nacional de la Seguridad Vial en Argentina, una jornada que tiene como objetivo principal promover la educación vial y fomentar un cambio cultural en la forma de conducir y convivir en la calle, además de concientizar sobre el respeto a las normas de tránsito, el uso de elementos de seguridad y la conducción responsable.

La acción de este Miércoles cierra un ciclo que comenzó con una política de control en las calles y culminó con la destrucción física e irreversible de más de dos centenares de elementos ilegales, y constituye una señal concreta de que la política de tolerancia cero frente a la contaminación sonora en Gualeguaychú no se agota con el acta de infracción, sino que tiene consecuencias materiales y definitivas.

𝗦𝗔𝗟𝗨𝗗 𝘆 𝗘𝗟 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗔𝗠𝗜𝗡𝗔𝗡𝗧𝗘 𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧𝗢 𝗘𝗡 𝗟𝗔 𝗡𝗢𝗖𝗜𝗩𝗜𝗗𝗔𝗗 𝗗𝗘𝗟 𝗥𝗨𝗜𝗗𝗢

𝗖𝗢𝗡𝗧𝗔𝗠𝗜𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗔𝗖𝗨́𝗦𝗧𝗜𝗖𝗔

El ruido urbano —producido en su gran mayoría por el tránsito vehicular— dejó de ser una simple molestia para convertirse en un factor de contaminación ambiental con impacto directo en el organismo.

La exposición prolongada o a intensidades elevadas, como las de los escapes libres y equipos de audio a altos decibeles desencadena consecuencias claras:

𝗜𝗺𝗽𝗮𝗰𝘁𝗼 𝗔𝘂𝗱𝗶𝘁𝗶𝘃𝗼: Exposición a ruidos extremos o continuos sobre los 80–85 dB provoca hipoacusia (pérdida gradual de la audición) y tinnitus (zumbido permanente en los oídos).

𝗘𝗳𝗲𝗰𝘁𝗼𝘀 𝗖𝗮𝗿𝗱𝗶𝗼𝘃𝗮𝘀𝗰𝘂𝗹𝗮𝗿𝗲𝘀 𝘆 𝗦𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗮 𝗡𝗲𝗿𝘃𝗶𝗼𝘀𝗼: El ruido actúa como un estresor biológico. Dispara la producción de cortisol y adrenalina, lo que eleva la presión arterial y aumenta el riesgo de sufrir infartos o accidentes cerebrovasculares (ACV).

𝗔𝗹𝘁𝗲𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝗦𝘂𝗲𝗻̃𝗼 𝘆 𝗖𝗼𝗴𝗻𝗶𝘁𝗶𝘃𝗮𝘀: El ruido interrumpe los ciclos de descanso, generando fatiga crónica, falta de concentración e irritabilidad.

𝗣𝗼𝗯𝗹𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗩𝘂𝗹𝗻𝗲𝗿𝗮𝗯𝗹𝗲𝘀: Afecta de manera severa a personas mayores, bebés y, muy especialmente, a personas dentro del espectro autista o con hipersensibilidad auditiva, además de alterar el comportamiento y desorientar a los animales domésticos y fauna urbana.

fuente: Municipalidad de Gualeguaychú / RX La Fusta infografía: Grupo Microanálisis

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