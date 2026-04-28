Concepción del Uruguay: Interceptaron a sujetos a bordo de una bicicleta recientemente robada

Según se confirmó a Génesis24, en horas del mediodía, personal de la Comisaría Segunda logró recuperar un rodado que había sido denunciado como sustraído la semana pasada. El procedimiento se realizó en la intersección de Bulevar Díaz Vélez y calle Galarza.

Según se confirmó a Génesis24, cerca de las 12:40 horas, efectivos que realizaban recorridas de prevención divisaron a dos hombres que trasladaban una bicicleta marca SLP Pro Lady, rodado 29, de color blanca con detalles naranjas. Al notar que las características coincidían con un vehículo buscado, procedieron a su interceptación y verificación.

Al constatar el número de cuadro, se confirmó que se trataba de una bicicleta denunciada como sustraída días atrás.

Los ocupantes del rodado, dos hombres de 66 y 41 años (padre e hijo), fueron identificados en el lugar.

El hecho fue comunicado a la Fiscalía Auxiliar en turno, que dispuso el secuestro inmediato del rodado para su posterior entrega a la propietaria. En cuanto al hombre de 66 años, fue trasladado a la Sección Antecedentes Personales para su correcta identificación, quedando supeditado a la causa por el presunto delito de receptación sospechosa.

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