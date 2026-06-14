Concepción del Uruguay: Secuestran moto denunciada como robada

Personal policial recuperó una motocicleta que había sido denunciada como sustraída en horas de la mañana.

Según se confirmó a Génesis24, el rodado, una Motomel Skua 150 cc, fue localizado en un descampado de difícil acceso en inmediaciones de calle Sarmiento, entre 28 del Oeste Sur y 29 del Oeste Sur, donde se hallaba abandonado.

El hecho había sido denunciado por un joven de 27 años, quien indicó que el vehículo fue sustraído desde un salón de eventos. Se dio intervención a la fiscal en turno, Dra. Lucía Bourlot, quien dispuso la intervención de Policía Científica.

Posteriormente, el motovehículo fue reconocido y entregado a su propietario.

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